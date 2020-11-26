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Власть

В парламенте вновь вспомнили про экс-глав МВД и ГКНБ. Требуют найти и наказать

«Почему Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева до сих пор не нашли и не возбудили уголовное дело в их отношении?» — поинтересовалась депутат Карамат Орозова на заседании Жогорку Кенеша.

Она напомнила, что во время событий 5-6 октября они просто сбежали, оставив свои должности. Нардеп уверена, что оба должны понести ответственность за подобные действия. Вспомнила она и про судебный процесс по событиям в Кой-Таше.

«Вину Алмазбека Атамбаева еще не признали. Если не могут доказать, то пусть его выпустят из-под стражи. Никто не понес ответственности за события, в которых применяли оружие. Виновные в аксыйских событиях до сих пор не наказаны, в кой-ташских — тоже, 5-6 октября тоже оружие применяли в отношении населения. Если они не понесут наказание, то тогда пусть следователи отвечают, ведь все действовали через устное указание», — возмутилась Карамат Орозова.

Беспорядки 5-6 октября привели к смене власти в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174543/
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