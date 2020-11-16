11:29
USD 84.80
EUR 100.19
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Прокурора Аламединского района отпустили под домашний арест

Задержанного по факту взятки прокурора Аламединского района Эдиля Стакеева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Задержание прокурора со взяткой. В ГКНБ сообщили подробности

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю прокурора района Акылбеку Мойдунову.

Напомним, прокурор Аламединского района Эдиль Стакеев и его заместитель Акылбек Мойдунов были задержаны АКС ГКНБ. Следствие установило, что руководство надзорного органа якобы вошло в сговор с курируемыми следственными подразделениями и на регулярной основе вымогало и получало деньги у лиц, проходящих по уголовным делам, за принятие того или иного процессуального решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173151/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста
В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов
МВД: На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка с поддельным паспортом
Обвиняемые по делу о событиях в Кой-Таше просят отправить дело на доследование
В Бишкеке задержан экс-судья Межрайонного суда
В Бишкеке задержан экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев
В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе
В Сузакском районе задержали милиционера, вымогавшего $1 тысячу
В Кыргызстане задержали разыскиваемого за жестокое убийство казахстанца
Задержанный ГКНБ за вымогательство член тендерной комиссии — Расул Умбеталиев
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;доме Тайырбека Сарпашева провели обыск В доме Тайырбека Сарпашева провели обыск
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
От&nbsp;пневмонии скончался экс-министр образования и&nbsp;науки КР&nbsp;Каныбек Исаков От пневмонии скончался экс-министр образования и науки КР Каныбек Исаков
Бизнес
Пополняй карты Visa от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; через приложение MegaPay без комиссии Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
16 ноября, понедельник
11:27
Правовая клиника «Адилет» уличает Жогорку Кенеш в нарушении Конституции Правовая клиника «Адилет» уличает Жогорку Кенеш в наруш...
11:22
Прокурора Аламединского района отпустили под домашний арест
11:06
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 ноября
10:21
Освобождение Батукаева. Заседание в Верховном суде в очередной раз отложили
10:20
Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии