Прокурора Аламединского района отпустили под домашний арест

Задержанного по факту взятки прокурора Аламединского района Эдиля Стакеева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю прокурора района Акылбеку Мойдунову.
Напомним, прокурор Аламединского района Эдиль Стакеев и его заместитель Акылбек Мойдунов были задержаны АКС ГКНБ. Следствие установило, что руководство надзорного органа якобы вошло в сговор с курируемыми следственными подразделениями и на регулярной основе вымогало и получало деньги у лиц, проходящих по уголовным делам, за принятие того или иного процессуального решения.