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Общество

В сквере жилмассива «Ак-Ордо» посадят 300 деревьев

В жилмассиве «Ак-Ордо» возле школы № 96 сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» сажают деревья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, высажены саженцы хвойных деревьев и березы. Всего в сквере планируется посадить 300 деревьев.

«Ранее на этой зеленой зоне были проведены работы по планировке участка, вывезены мусор и камни. Учитывая особенность почвы верхней зоны, что в большинстве своем она является каменистой, был завезен и уложен слой суглинистой почвы для удержания влаги при поливе, поверх нее уже уложен растительный грунт», — сообщает мэрия.

Как отмечается, в 2019 году проведены работы по бурению скважины для обеспечения поливом данной зоны, в дальнейшем была обустроена и автополивочная система.

В мэрии сообщают, что в качестве живой изгороди высажено более 200 саженцев туи восточной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173080/
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