COVID-19. В Бишкеке открыли штаб медиков-добровольцев и волонтеров

В Бишкеке открыли общереспубликанский штаб медиков-добровольцев и волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в штабе консолидированы 20 волонтерских движений, 15 общественных фондов, благотворительных и неправительственных организаций по оказанию первой помощи соотечественникам.

«Здесь создана единая база волонтеров по виду оказываемой помощи: волонтеры-медики, волонтеры-водители, добровольцы по оказанию гуманитарной поддержки. В штабе они смогут встречаться, решать организационные вопросы и работать в единстве», — отметили в мэрии.

В течение месяца планируется подписание меморандума между муниципалитетом и фондами, организациями, движениями для дальнейшего сотрудничества.

Штаб находится на улице Ибраимова, 100 (пересечение с улицей Киевской).