В Кыргызстане за сутки выявили 527 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 108 случаев, в Оше — 51, Чуйской области — 97, Ошской — 36, Таласской — 15, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 105, Баткенской — 49.

С марта в республике зарегистрировали 64 тысячи 887 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.