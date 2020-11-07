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Общество

В Баткене отметили Дни истории и памяти предков

В Баткене отметили Дни истории и памяти предков. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

полпредства региона
Фото полпредства региона. В Баткене отметили Дни истории и памяти предков

По ее данным, в мероприятии участвовали представители местных властей, руководители учреждений и предприятий, а также полпред правительства в Баткенской области Жаныбек Джалалов.

Мероприятие началось с возложения венков к памятникам великим государственным деятелям Исхаку Раззакову, Абдыкадыру Орозбекову, Мурату Салихову, Абсамату Масалиеву, внесшим свой вклад в становление кыргызской государственности.

«Наши предки много работали для нашего благополучия и веками боролись за свободу нашего народа. Мы всегда будем помнить их. Наш священный долг — всегда помнить наших предков, идти по их стопам», — сказал полпред.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172311/
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