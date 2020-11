Сделка на $1 миллион. Садыр Жапаров сидел в тюрьме, когда был подписан договор

Договор между Dickens & Madson и представителем ОсОО «Агропромышленная корпорация «Ренессанс» подписан 2 сентября. Об этом сам Абдыманап Карчыгаев заявил сегодня на пресс-конференции, предоставив оригинал документа.

По его словам, опубликованный на ForeignLobby.com договор фальшивый. Он отрицает, что в нем есть какие-либо упоминания о Садыре Жапарове. В доказательство он показал журналистам оригинал договора.

«Я начал переговоры с этой компанией еще год назад. Тогда Садыр Жапаров еще в тюрьме сидел. Посмотрите, договор подписан 2 сентября. А где был Садыр Жапаров в этот день? Эта компания будет искать инвесторов, которые готовы вложить средства в Кыргызстан. А потом они будут организовывать встречи с президентом. Может, это будет не Садыр Жапаров», — заявил Абдыманап Карчыгаев.

В шапке договора, который он показал журналистам, действительно, стоит дата 2 сентября. Свою подпись Ари Бен-Менаше поставил лишь 18 октября 2020 года. Именно эта дата стоит на каждой странице договора рядом с росписью главы Dickens & Madson. Кроме того, на последней странице есть фраза «on behalf of the Government of Kyrgyz Republic», которую можно перевести как «в интересах правительства Кыргызской Республики» и стоит фамилия и подпись Абдыманапа Карчыгаева.

«Это на английском «за Кыргызстан» написано, не от имени Кыргызской Республики», — так прокомментировал фразу представитель компании «Ренессанс».