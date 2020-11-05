Айжан Чыныбаева проинспектировала Центр санитарно-эпидемиологического надзора

Вице-мэр Бишкека по социальной политике Айжан Чыныбаева проинспектировала работу Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, вирусологическая и бактериологическая лаборатория, отделы работают в штатном режиме. «Здесь проводят исследования на антитела вирусных гепатитов, ВИЧ, гриппа и COVID-19, а также микробиологические исследования клинического материала, обследование контактных лиц с инфекционными заболеваниями с целью установления очага заражения», — отметили в мэрии.

Вице-мэр также проверила и ход строительства склада для хранения средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.