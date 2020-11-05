18:25
USD 83.88
EUR 97.87
RUB 1.05
Общество
Сюжет: COVID-19

Айжан Чыныбаева проинспектировала Центр санитарно-эпидемиологического надзора

Вице-мэр Бишкека по социальной политике Айжан Чыныбаева проинспектировала работу Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, вирусологическая и бактериологическая лаборатория, отделы работают в штатном режиме. «Здесь проводят исследования на антитела вирусных гепатитов, ВИЧ, гриппа и COVID-19, а также микробиологические исследования клинического материала, обследование контактных лиц с инфекционными заболеваниями с целью установления очага заражения», — отметили в мэрии.

Вице-мэр также проверила и ход строительства склада для хранения средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172107/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Алымбека Абдылдаева назначили директором МП «Бишкексвет»
Распространение коронавируса в столице. Телефоны доверия ЦСМ Бишкека
Балбак Тулобаев выразил соболезнования мэру и жителям Измира
В БГК обсудили возврат детей в школы, но ответственность брать никто не хочет
Мэрия Бишкека расторгнет договоры аренды с должниками
Акимы районов Бишкека будут принимать горожан каждый день
В мэрии Бишкека продолжаются кадровые перестановки. Сменились акимы
В соцсетях на вопросы бишкекчан будут отвечать помощники Балбака Тулобаева
Подземные трубы обматывают скотчем. Ответ мэрии Бишкека
Мэрия расчищает проспект Дэн Сяопина для строительства тротуара и велодорожки
Популярные новости
Учитель из&nbsp;Жумгала попал на&nbsp;Мадагаскар и&nbsp;изменил мнение о&nbsp;системе образования Учитель из Жумгала попал на Мадагаскар и изменил мнение о системе образования
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у&nbsp;него дорогостоящая недвижимость Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у него дорогостоящая недвижимость
Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
5 ноября, четверг
18:17
В Кыргызстане появится центр подготовки к международному тестированию В Кыргызстане появится центр подготовки к международном...
18:02
Девушка украла 18 тысяч сомов у посетительницы кафе. Подозреваемую задержали
17:46
Выборы президента. Еще два кандидата заявили об участии в гонке
17:44
В селе Чон-Арык грузовик упал в траншею
17:39
Налоговики призывают Beeline воздержаться от голословных обвинений