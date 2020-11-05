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Общество

В Иссык-Кульской области разработают план действий по борьбе с браконьерством

В Иссык-Кульской области разработают план действий по борьбе с браконьерством. Об этом сообщили в полпредстве региона.

По его данным, полномочный представитель правительства в области Эльчибек Джантаев встретился с главой дирекции «Биосферной территории Иссык-Куль» Эрланом Суйунбаевым, а также с представителями экотехинспекции и департамента рыбного хозяйства.

На встрече обсудили вопросы сохранения флоры и фауны региона. По словам главы области, борьба с браконьерством должна вестись повсеместно и эффективно.

«Мы должны бережно относиться к окружающей среде, действия отдельных лиц, занимающихся браконьерством, наносят огромный удар по хрупкой экологии региона. Поэтому необходимо разработать эффективный план действий по борьбе с браконьерством», — подчеркнул Эльчибек Джантаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172047/
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