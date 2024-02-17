На Иссык-Куле только за один день задержали пять браконьеров

В Иссык-Кульской области у браконьеров изъяли свыше 100 штук выловленной рыбы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По его данным, в ночь с 14 на 15 февраля задержали 45-летнего жителя села Чон-Сары-Ой Иссык-Кульского района Ч.Б., который незаконно ловил рыбу на озере.

У браконьера изъяли 94 сига-лудога, четыре форели и три рыболовные сети.

В тот же день в Тюпском районе и поселке городского типа Пристань-Пржевальск выявили три факта незаконной добычи рыбы и задержаны четырех браконьеров.

Изъято 43 рыбы и три рыболовных сети.

Браконьеров, ловивших рыбу в нерестовый период и причинивших ущерб природе, доставили в следственные службы территориальных отделов милиции для дальнейшего разбирательства.