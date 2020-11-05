В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 528 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 528 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 160 человек, Оше — 39, Чуйской области — 34, Ошской — 96, Таласской — 14, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 71, Баткенской — 83.

За весь период выздоровели 52 тысячи 343 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.