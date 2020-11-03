COVID-19. В мире заразились 46,8 миллиона, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 423 тысячи 142. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 46 миллионов 860 тысяч 757 человек. Больше всего зараженных в США (9 миллионов 290 тысяч 443), Индии (8 миллионов 267 тысяч 623), Бразилии (5 миллионов 554 тысячи 206), России (1 миллион 642 тысячи 665), Франции (1 миллион 460 тысяч 745), Испании (1 миллион 240 тысяч 697), Аргентине (1 миллион 183 тысячи 131), Великобритании (1 миллион 57 тысяч 21), Колумбии (1 миллион 4 тысячи 308) и Мексике (933 тысячи 155).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 31,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 338 тысяч 156.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 206 тысяч 69. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 376 человек. В том числе в США скончались 231 тысяча 536 человек, Бразилии — 160 тысяч 253, Индии — 123 тысячи 97, Мексике — 92 тысячи 100 и Великобритании — 46 тысяч 943.

В Кыргызстане зарегистрировали 60 тысяч 279 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 113 тысяч 309, Узбекистане — 67 тысяч 254, Таджикистане — 11 тысяч 96.