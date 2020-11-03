COVID-19. В мире заразились 46,8 миллиона, умерли более 1,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 423 тысячи 142. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 46 миллионов 860 тысяч 757 человек. Больше всего зараженных в США (9 миллионов 290 тысяч 443), Индии (8 миллионов 267 тысяч 623), Бразилии (5 миллионов 554 тысячи 206), России (1 миллион 642 тысячи 665), Франции (1 миллион 460 тысяч 745), Испании (1 миллион 240 тысяч 697), Аргентине (1 миллион 183 тысячи 131), Великобритании (1 миллион 57 тысяч 21), Колумбии (1 миллион 4 тысячи 308) и Мексике (933 тысячи 155).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 190 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 31,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 338 тысяч 156.
В Кыргызстане зарегистрировали 60 тысяч 279 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 113 тысяч 309, Узбекистане — 67 тысяч 254, Таджикистане — 11 тысяч 96.