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Общество

Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 45-летний Нурланбек Жумагазиев

В Бишкеке милиция разыскивает 45-летнего Нурланбека Жумагазиева. По информации пресс-службы Ленинского РУВД, с заявлением о его розыске 7 сентября обратилась сестра без вести пропавшего.

«Она сообщила, что ее брат 29 июля примерно в 8.00 вышел из дома в бишкекском жилмассиве «Ак-Ордо» и больше не возвращался. Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза черные. Есть шрам на правой руке», — рассказали в районном УВД.

пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека. Без вести пропавший Нурланбек Жумагазиев

Тех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, в милиции просят обращаться по телефонам: 0312352947, 0555102149, 0707557887 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171693/
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