В Кыргызстане за сутки выявили 436 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 112 случаев, Оше — 32, Чуйской области — 18, Ошской — 27, Таласской —15, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 41 , Джалал-Абадской — 108, Баткенской — 80.

С марта в республике зарегистрировали 59 тысяч 879 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.