Температурные рекорды. Самым теплым было 31 октября 2017 года

Самым теплым в Бишкеке было 31 октября 2017 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +28,6 градуса.

Самым холодным 31 октября было в 1987-м, когда температура составила −8,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет +11,1 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был октябрь 1997 года, когда средняя температура составила +15,9 градуса.

Самым холодным — октябрь 1901-го. Тогда среднемесячная температура составила +6 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 31 октября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +1-3 градуса. Днем в столице солнечно. Воздух прогреется до +14-16 градусов.