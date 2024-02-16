Аномально тепло. 15 февраля побило рекорд метеонаблюдений в Бишкеке

В Бишкеке 15 февраля стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 18,8 градуса. Это на 11,4 градуса выше нормы. Самым холодным 15 февраля было в 1969 году, когда столбик термометра опустился до отметки −22,8 градуса.

Это второй день в феврале, когда зафиксированы температурные рекорды. Ранее аномально теплая погода отмечена 10 февраля. Тогда столбик термометра поднялся до +16,9 градуса, что на 11,1 градуса выше нормы.

Самым жарким днем февраля было 26-е число 2016-го, когда столбик термометра поднялся до отметки +25,4 градуса. Норма же среднемесячной температуры февраля в Бишкеке составляет −0,5 градуса.

Фото на главной: МТРК «Мир» — панорама Бишкека