Как избежать солнечного удара в аномальную жару

Лето хоть и радует многих возможностью понежиться на пляже, но часто несет больше неприятностей, чем удовольствий. Для многих невыносимая жара сулит проблемы со здоровьем. И действительно, от нее кружится все, в глазах темнеет, тошнит и вся кожа будто горит. МЧС распространило сообщение о наступлении аномальной жары в эти выходные. Столбик термометра, по данным Кыргызгидромета, поднимется до +40 градусов... в тени.

Как пережить субботу-воскресенье и не получить солнечный удар или ожог, 24.kg рассказали специалисты.

1 Как часто надо в жару пить воду? Летом следует выпивать не менее 2,5 литра воды в сутки. При этом надо учитывать особенности своего организма и желание пить воду в целом. Пейте много воды, если возникает желание, а на протяжении дня пейте небольшими глотками, чтобы поддерживался водный баланс организма. Чтобы проверить уровень жидкости в теле, следите за цветом своей мочи: если у нее светлый оттенок, все нормально. Помните, что важно прислушиваться к своему организму: мозг дает команду, и организм чувствует жажду. В таком случае важно выпить столько воды, сколько требуется телу для восстановления баланса.

2 Как следует изменить рацион питания в жаркие дни? В летнее время важно исключить из своего рациона жирную, копченую, вредную пищу и сладкое. Такое питание только вредит здоровью. В процессе переваривания пища вызывает прилив тепла. А вот после соленой еды пить хочется еще больше. Так что лучше ограничьте себя в еде.

3 Какой пище следует отдать предпочтение в знойное время? Овощам и фруктам. В обеденное время следует есть холодные супы. Летом человеку идеально подходит так называемый сырой рацион. Избегайте напитков с мочегонным эффектом, еды с высоким уровнем белка. Все потому, что на переваривание такой пищи требуется много энергии. Очень важно дробить питание на небольшие порции. Лучше всего устраивать в жаркие дни несколько перекусов (два-три раза), в рационе использовать побольше фруктов и овощей, чтобы к вечеру не возникало сильное чувство голода. Дробное питание поможет избежать ночного переедания. А употребление овощей и фруктов поможет увеличить поступление микроэлементов в организм.

4 Какую одежду нужно носить, когда на градуснике +45 в тени? Важно использовать натуральные ткани. Теплоотдачу уменьшает тесная, закрытая и синтетическая одежда, поэтому очень важно одеваться в открытые, свободные вещи из хлопка или льна. Следует также не забывать о головном уборе — это защитит от теплового удара и перегрева. Надевайте рубашки и блузки, футболки и майки, тонкие шорты, сандалии, тапочки, босоножки. Кроме того, помните, что жар «накапливается» на темной одежде, поэтому отдайте предпочтение светлым вещам.

5 Можно ли принимать в жару ванну? В жару быстрее поможет контрастный душ. Голову следует мыть средствами, которые содержат в составе мятный, грейпфрутовый, эвкалиптовый экстракт. Это подарит чувство прохлады.

6 Можно ли охладить помещение без помощи кондиционера? В аномальную жару важно проводить влажную уборку как в квартире, так и на работе. Протирать мебель нужно влажным полотенцем несколько раз в день. А вот чтобы увлажнить воздух, надо расставить емкости с водой по всему помещению. Или можно купить специальный прибор — увлажнитель.