10:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Полезные советы (77)

Как избежать солнечного удара в аномальную жару

Лето хоть и радует многих возможностью понежиться на пляже, но часто несет больше неприятностей, чем удовольствий. Для многих невыносимая жара сулит проблемы со здоровьем. И действительно, от нее кружится все, в глазах темнеет, тошнит и вся кожа будто горит. МЧС распространило сообщение о наступлении аномальной жары в эти выходные. Столбик термометра, по данным Кыргызгидромета, поднимется до +40 градусов... в тени.

Как пережить субботу-воскресенье и не получить солнечный удар или ожог, 24.kg рассказали специалисты.

1

Как часто надо в жару пить воду?

Летом следует выпивать не менее 2,5 литра воды в сутки. При этом надо учитывать особенности своего организма и желание пить воду в целом. Пейте много воды, если возникает желание, а на протяжении дня пейте небольшими глотками, чтобы поддерживался водный баланс организма. Чтобы проверить уровень жидкости в теле, следите за цветом своей мочи: если у нее светлый оттенок, все нормально. Помните, что важно прислушиваться к своему организму: мозг дает команду, и организм чувствует жажду. В таком случае важно выпить столько воды, сколько требуется телу для восстановления баланса.

2

Как следует изменить рацион питания в жаркие дни?

В летнее время важно исключить из своего рациона жирную, копченую, вредную пищу и сладкое. Такое питание только вредит здоровью. В процессе переваривания пища вызывает прилив тепла. А вот после соленой еды пить хочется еще больше. Так что лучше ограничьте себя в еде.

3

Какой пище следует отдать предпочтение в знойное время?

Овощам и фруктам. В обеденное время следует есть холодные супы. Летом человеку идеально подходит так называемый сырой рацион. Избегайте напитков с мочегонным эффектом, еды с высоким уровнем белка. Все потому, что на переваривание такой пищи требуется много энергии. Очень важно дробить питание на небольшие порции. Лучше всего устраивать в жаркие дни несколько перекусов (два-три раза), в рационе использовать побольше фруктов и овощей, чтобы к вечеру не возникало сильное чувство голода. Дробное питание поможет избежать ночного переедания. А употребление овощей и фруктов поможет увеличить поступление микроэлементов в организм.

4

Какую одежду нужно носить, когда на градуснике +45 в тени?

Важно использовать натуральные ткани. Теплоотдачу уменьшает тесная, закрытая и синтетическая одежда, поэтому очень важно одеваться в открытые, свободные вещи из хлопка или льна. Следует также не забывать о головном уборе — это защитит от теплового удара и перегрева. Надевайте рубашки и блузки, футболки и майки, тонкие шорты, сандалии, тапочки, босоножки. Кроме того, помните, что жар «накапливается» на темной одежде, поэтому отдайте предпочтение светлым вещам.

5

Можно ли принимать в жару ванну?

В жару быстрее поможет контрастный душ. Голову следует мыть средствами, которые содержат в составе мятный, грейпфрутовый, эвкалиптовый экстракт. Это подарит чувство прохлады.

6

Можно ли охладить помещение без помощи кондиционера?

В аномальную жару важно проводить влажную уборку как в квартире, так и на работе. Протирать мебель нужно влажным полотенцем несколько раз в день. А вот чтобы увлажнить воздух, надо расставить емкости с водой по всему помещению. Или можно купить специальный прибор — увлажнитель.

7

Как при включенном на полную мощность кондиционере не заработать пневмонию?

Лежать долгое время прямо под кондиционером категорически запрещено. Это же касается нахождения вблизи него после ванной с мокрой головой. Нельзя допускать, чтобы перепад температуры дома или в офисе был очень высоким. Ставьте кондиционер на минимум, примерно на 23-24 градуса. Такой прибор очень сильно сушит воздух в помещении, спасти положение поможет увлажнитель.
Ссылка:
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в Бишкеке
Жара в Кыргызстане: на улице +63 градуса
Жара в Кыргызстане. Сокращать рабочий день пока не планируют
Жара в Бишкеке. Как пережить ее с наименьшим для себя риском
Аномальная жара в Узбекистане. Из-за погодных условий закрыли аэропорт
Аномальная жара. Почему отключают фонтаны, рассказали в «Тазалыке»
Аномальная жара. Все стационары Бишкека работают в штатном режиме
В Караколе сохнут деревья
Аномальная жара. Сокращения рабочего дня в Кыргызстане не будет
Плюс 40 не предел. Самым жарким июль в Бишкеке был 35 лет назад
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев уроков из&nbsp;беседы с&nbsp;Путиным не&nbsp;извлек. В&nbsp;ход пошли выдумки Алмазбек Атамбаев уроков из беседы с Путиным не извлек. В ход пошли выдумки
Москве напряженность не&nbsp;нужна. Эксперт о&nbsp;поездке Атамбаева в&nbsp;Россию Москве напряженность не нужна. Эксперт о поездке Атамбаева в Россию
Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в Бишкеке
Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны
Бизнес
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!
MegaCom запустил собственный канал в&nbsp;Telegram MegaCom запустил собственный канал в Telegram
Экономия времени и&nbsp;комфорт. &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил систему переводов по&nbsp;QR-коду Экономия времени и комфорт. «Бай Тушум» запустил систему переводов по QR-коду
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!