Ученые считают, что иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает

Количество антител к коронавирусу в организме людей с COVID-19 может со временем уменьшаться, что ведет к повышению вероятности ослабления естественного иммунитета в течение нескольких месяцев. Такие данные содержатся в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона (Великобритания), результаты которого приводит газета Financial Times.
«Эти данные свидетельствуют о возможном снижении иммунитета у населения и увеличении риска повторного заражения по мере снижения количества обнаруживаемых антител», — говорится в исследовании.
Как отмечает издание, результаты исследования ставят под сомнение идею о естественной выработке коллективного иммунитета у любой популяции. «Это действительно серьезный вызов идее о том, что коллективный иммунитет может быть достигнут за счет естественного иммунитета», — приводит газета слова профессора Хелен Уорд, соавтора исследования.
Специалисты предполагают, что иммунный отклик на коронавирусную инфекцию нового типа аналогичен реакции на грипп, а также ОРВИ, которыми можно заражаться ежегодно.