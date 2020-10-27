Ученые считают, что иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает

Количество антител к коронавирусу в организме людей с COVID-19 может со временем уменьшаться, что ведет к повышению вероятности ослабления естественного иммунитета в течение нескольких месяцев. Такие данные содержатся в исследовании ученых Имперского колледжа Лондона (Великобритания), результаты которого приводит газета Financial Times .

По ее данным, британские исследователи в течение пяти месяцев следили за изменениями в уровне антител к вирусу у более чем 365 тысяч совершеннолетних участников. Снижение количества антител было зафиксировано во всех возрастных группах. Наименьшее сокращение наблюдалось у молодых людей, а самое сильное — у пожилых. Еще более интенсивное падение количества антител в организме связывают с бессимптомным течением болезни. Согласно результатам проведенной работы, число людей с антителами в Великобритании упало на четверть — с 6 процентов от общей численности населения в июне до 4,4 процента в сентябре.

«Эти данные свидетельствуют о возможном снижении иммунитета у населения и увеличении риска повторного заражения по мере снижения количества обнаруживаемых антител», — говорится в исследовании.

Как отмечает издание, результаты исследования ставят под сомнение идею о естественной выработке коллективного иммунитета у любой популяции. «Это действительно серьезный вызов идее о том, что коллективный иммунитет может быть достигнут за счет естественного иммунитета», — приводит газета слова профессора Хелен Уорд, соавтора исследования.

Специалисты предполагают, что иммунный отклик на коронавирусную инфекцию нового типа аналогичен реакции на грипп, а также ОРВИ, которыми можно заражаться ежегодно.