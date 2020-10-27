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Общество

В трех областях Кыргызстана началось строительство домов юстиции

В Таласской, Нарынской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана началось строительство домов юстиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«Мероприятия по закладке капсул состоялись в селе Покровка Манасского района Таласской области, в Таш-Кумыре Джалал-Абадской области и в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области. В планируемых зданиях будут размещены государственные нотариальные конторы, центры по оказанию бесплатной юридической помощи населению и территориальные органы пробации, в которых гражданам будут доступны все возможные услуги», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в церемониях, посвященных началу строительства объектов, приняли участие как руководители областных и районных управлений министерства, так и представители органов местного самоуправления. На реализацию проекта правительство выделило 10 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170889/
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