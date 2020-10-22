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Общество

Картину Бэнкси Show Me The Monet продали на аукционе почти за $10 миллионов

Картина британского уличного художника Бэнкси Show Me The Monet («Покажи мне Моне») ушла с молотка за 7,6 миллиона фунтов ($9,8 миллиона). Об этом свидетельствуют результаты торгов произведениями современного искусства, которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby’s, пишет tass.ru.

Предварительная оценка работы составляла от 3 до 5 миллионов фунтов ($3,9-6,5 миллиона). Данная картина отсылает к творению импрессиониста Клода Моне (1840-1926) «Японский мостик» с той разницей, что у Бэнкси природная идиллия, некогда запечатленная французским мастером, оказывается нарушена обществом потребления, которое на полотне символизируют сброшенные в пруд тележки из супермаркета.

Вместе с тем рекордной эта сумма за работу художника не стала. 3 октября прошлого года картина Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла с молотка за 9,9 миллиона фунтов ($12 миллионов по курсу на тот момент). Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность: никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых запечатлен Бэнкси — всегда с закрытым лицом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170327/
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