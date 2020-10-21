В мэрии Бишкека рассказали подробности допроса Алимбека Абдылдаева

Вице-мэр Алимбек Абдылдаев был вызван на допрос в ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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Уточняется, что Алимбек Абдылдаев был приглашен в Финпол в качестве свидетеля по делу, связанному с коммунальным предприятием «Бишкектеплоэнерго».

«Вице-мэр предоставил подробную информацию для всестороннего изучения вопроса. Сегодня Алимбек Абдылдаев находится на работе, решает хозяйственные задачи города», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что Алимбек Абдылдаев с 2011 по 2019 год работал в коммунальном предприятии «Бишкектеплоэнерго».