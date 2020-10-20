Нариман Тюлеев намерен обратиться в Верховный суд по своему уголовному делу. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Нариман Тюлеев отметил, что с него была снята судимость в августе 2020 года.

«Что касается нашего дела, на днях я подам в Верховный суд. Нас судили в 2012 году без свидетельских показаний. Я не хочу, чтобы Верховный суд все рассмотрел за день, а подошел тщательно, изучив все от и до, чтобы было понятно, виноваты мы или нет», — сказал он.

Напомним, что Нариман Тюлеев в 2008-2010 годах был мэром Бишкека. В 2013-м его приговорили судами всех инстанций к 11 годам лишения свободы. Он был признан виновным по статье «Коррупция». Экс-градоначальнику вменялись и махинации с земельными участками. Нариман Тюлеев вышел по амнистии в 2016 году.

Напомним, ранее стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.