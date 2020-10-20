В Кыргызстане за сутки выявили 384 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 42 случая, Оше — 67, Чуйской области — 27, Ошской — 52, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 57, Баткенской — 118, Таласской — 6.

С марта в республике зарегистрировали 52 тысячи 910 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.