Вторая волна COVID-19: Красный Полумесяц набирает волонтеров

Красный Полумесяц Кыргызстана в связи с увеличением числа зараженных COVID-19 в стране мобилизует группу волонтеров. Об этом сообщили в организации.

Желающие помогать могут обратиться в ближайший офис Красного Полумесяца.

В организации обозначили основные требования к волонтерам: возраст от 18 до 45 лет, хороший иммунитет, огромное желание помогать и внести вклад и, конечно же, позитивный настрой.

«Важно понимать, что при нынешней ситуации наши совместные действия могут меняться в зависимости от потребностей страны. Необходимо быть готовыми к любым изменениям», — отметили в Красном Полумесяце.