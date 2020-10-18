Во сколько обойдется уголь в Бишкеке и где его купить (карта)

В Кыргызстане начинается отопительный сезон. Многие кыргызстанцы именно сейчас закупают уголь, чтобы провести зиму в тепле и комфорте.

В мэрии Бишкека рассказали 24.kg, сколько угля есть в котельных столицы и где горожане могут купить твердое топливо.

Для теплосетей и школ уголь есть

К отопительному сезону коммунальным предприятием «Бишкектеплоэнерго» подготовлены все 66 котельных. На сезон им нужно 4 тысячи тонн угля.

Конкурс на приобретение угля проведен 10 июля этого года, заключен договор.

На 7 октября 2020-го заготовлено 1,52 тысячи тонн твердого топлива. Это 38 процентов от общего плана заготовки. Согласно графику, уголь будет поставляться до конца года.

Для учреждений образования с печным отоплением заготовлено 29 тонн угля. В том числе для детского сада № 43 — 9 тонн и для начальной школы № 86 — 20 тонн. Для бюджетных организаций здравоохранения за счет республиканского бюджета закуплено 160 тонн твердого топлива для 17 врачебных амбулаторий с печным отоплением.

Уголь для населения завозят

«На отопительный период 2020/2021 года планируется заготовить угля для населения в объеме 126 тысяч тонн. По графику заготовка началась с июля текущего года», — рассказали в муниципалитете.

При этом на начало октября уже закуплено 56 тысяч тонн.

Кроме того, 3 тысячам 469 семьям выделено 19,9 миллиона сомов для покупки топлива.

На сегодня на топливных базах Бишкека в наличии есть более 4 тысяч тонн угля. Его стоимость там составляет 3,7-4 тысячи сомов. А в стационарных точках топливо продают мешками. Мешок угля сейчас стоит от 160 до 250 сомов.

«Мы проехали все топливные базы столицы. На сегодня уголь с месторождений Кара-Кече и Шабыркуль стоит в районе 4 тысяч сомов. Топлива хватает. Что касается вопросов бишкекчан о причинах роста цен на твердое топливо, то этим сейчас занимается Госантимонополия», — подчеркнули в госпредприятии «Кыргызкомур».

Какой уголь выбрать

В Кыргызстане продают местный уголь — Кавакского месторождения (бурый), таш-кумырский (каменный). Сулюктинский реже используют для отопления. Импортный привозят только из Казахстана — шабыркульский и «Кара-Жыра».

У каждого из этих видов угля есть свои достоинства и недостатки. Нужно помнить, что местный нужно брать с расчетом только на один отопительный сезон. До следующего он просто не долежит — рассыпется и превратится в пыль.

Уголь с Шабыркуля хорошо горит, но в нем есть маслянистые вещества, из-за которых образуется много сажи. «Кара-Жыра» по характеристикам похож на шабыркульский, но сажи от него образуется меньше.

При покупке топлива обратите внимание на цвет: он должен быть однородным.

Камни с серовато-беловатым оттенком — порода, которая не будет гореть, забивая при этом колосники. Именно порода увеличивает вес угля. Большое количество пыли тоже говорит о низком качестве. Скорее всего, такое топливо будет плохо гореть и оставлять много золы.

Что выгоднее: мешок или тонна

Покупать уголь мешками или тоннами — каждый решает сам. У любого из вариантов есть свои плюсы. Когда покупаешь сразу тонну, то выигрываешь в цене. Все-таки уголь в мешках обходится дороже.

Покупая топливо весом, не получится отобрать только камешки без пыли и породы.

Тут уж как повезет. Многие кыргызстанцы приловчились. Они доплачивают немного экскаваторщику, который грузит уголь в машины. Это делается для того, чтобы в итоге было меньше пыли. Но вот от покупки породы вместе с углем вы вряд ли застрахованы.

Для удобства покупателей твердое топливо фасуют в мешки. Это удобно для тех, у кого нет возможности сразу заплатить более 4 тысяч сомов за тонну. Но продавцы умудряются и тут обмануть.

Мешок должен весить 50 килограммов, но предприниматели заказывают мешки меньше размером.

Большое достоинство покупки угля в мешках — фракция орех, угольная пыль там отсутствует и мелочи не будет. Но в весе и цене потребитель, как правило, теряет.

Специалисты советуют перед покупкой посмотреть уголь в разных точках продажи, прицениться. Можно даже купить небольшую партию, затопить дома печь и уже потом решить, стоит покупать или нет. Ведь после доставки топлива на дом отказаться от покупки невозможно.

Выбирать лучше ту базу или точку продажи, которая ближе всего к вашему дому. В этом случае вы существенно сэкономите на доставке.

Где купить уголь

Для реализации угля населению в Бишкеке действуют 7 топливных баз и 11 стационарных пунктов продажи. Поэтому вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант.