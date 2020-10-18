15:13
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Общество

Во сколько обойдется уголь в Бишкеке и где его купить (карта)

В Кыргызстане начинается отопительный сезон. Многие кыргызстанцы именно сейчас закупают уголь, чтобы провести зиму в тепле и комфорте.

В мэрии Бишкека рассказали 24.kg, сколько угля есть в котельных столицы и где горожане могут купить твердое топливо.

Для теплосетей и школ уголь есть

К отопительному сезону коммунальным предприятием «Бишкектеплоэнерго» подготовлены все 66 котельных. На сезон им нужно 4 тысячи тонн угля.

Конкурс на приобретение угля проведен 10 июля этого года, заключен договор.

На 7 октября 2020-го заготовлено 1,52 тысячи тонн твердого топлива. Это 38 процентов от общего плана заготовки. Согласно графику, уголь будет поставляться до конца года.

Для учреждений образования с печным отоплением заготовлено 29 тонн угля. В том числе для детского сада № 43 — 9 тонн и для начальной школы № 86 — 20 тонн. Для бюджетных организаций здравоохранения за счет республиканского бюджета закуплено 160 тонн твердого топлива для 17 врачебных амбулаторий с печным отоплением.

Уголь для населения завозят

«На отопительный период 2020/2021 года планируется заготовить угля для населения в объеме 126 тысяч тонн. По графику заготовка началась с июля текущего года», — рассказали в муниципалитете.

При этом на начало октября уже закуплено 56 тысяч тонн.

Кроме того, 3 тысячам 469 семьям выделено 19,9 миллиона сомов для покупки топлива.

На сегодня на топливных базах Бишкека в наличии есть более 4 тысяч тонн угля. Его стоимость там составляет 3,7-4 тысячи сомов. А в стационарных точках топливо продают мешками. Мешок угля сейчас стоит от 160 до 250 сомов.

«Мы проехали все топливные базы столицы. На сегодня уголь с месторождений Кара-Кече и Шабыркуль стоит в районе 4 тысяч сомов. Топлива хватает. Что касается вопросов бишкекчан о причинах роста цен на твердое топливо, то этим сейчас занимается Госантимонополия», — подчеркнули в госпредприятии «Кыргызкомур».

Какой уголь выбрать

В Кыргызстане продают местный уголь — Кавакского месторождения (бурый), таш-кумырский (каменный). Сулюктинский реже используют для отопления. Импортный привозят только из Казахстана — шабыркульский и «Кара-Жыра».

У каждого из этих видов угля есть свои достоинства и недостатки. Нужно помнить, что местный нужно брать с расчетом только на один отопительный сезон. До следующего он просто не долежит — рассыпется и превратится в пыль.

Уголь с Шабыркуля хорошо горит, но в нем есть маслянистые вещества, из-за которых образуется много сажи. «Кара-Жыра» по характеристикам похож на шабыркульский, но сажи от него образуется меньше.

При покупке топлива обратите внимание на цвет: он должен быть однородным.

Камни с серовато-беловатым оттенком — порода, которая не будет гореть, забивая при этом колосники. Именно порода увеличивает вес угля. Большое количество пыли тоже говорит о низком качестве. Скорее всего, такое топливо будет плохо гореть и оставлять много золы.

Что выгоднее: мешок или тонна

Покупать уголь мешками или тоннами — каждый решает сам. У любого из вариантов есть свои плюсы. Когда покупаешь сразу тонну, то выигрываешь в цене. Все-таки уголь в мешках обходится дороже.

Покупая топливо весом, не получится отобрать только камешки без пыли и породы.

Тут уж как повезет. Многие кыргызстанцы приловчились. Они доплачивают немного экскаваторщику, который грузит уголь в машины. Это делается для того, чтобы в итоге было меньше пыли. Но вот от покупки породы вместе с углем вы вряд ли застрахованы.

Для удобства покупателей твердое топливо фасуют в мешки. Это удобно для тех, у кого нет возможности сразу заплатить более 4 тысяч сомов за тонну. Но продавцы умудряются и тут обмануть.

Мешок должен весить 50 килограммов, но предприниматели заказывают мешки меньше размером.

Большое достоинство покупки угля в мешках — фракция орех, угольная пыль там отсутствует и мелочи не будет. Но в весе и цене потребитель, как правило, теряет.

Специалисты советуют перед покупкой посмотреть уголь в разных точках продажи, прицениться. Можно даже купить небольшую партию, затопить дома печь и уже потом решить, стоит покупать или нет. Ведь после доставки топлива на дом отказаться от покупки невозможно.

Выбирать лучше ту базу или точку продажи, которая ближе всего к вашему дому. В этом случае вы существенно сэкономите на доставке.

Где купить уголь

Для реализации угля населению в Бишкеке действуют 7 топливных баз и 11 стационарных пунктов продажи. Поэтому вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169763/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Спецслужбы выявили коррупционную схему по поставке угля на ТЭЦ Бишкека
Почти 20 миллионов сомов выплатили компенсаций бишкекчанам за уголь
Минэкономики предложило ввести государственное регулирование цен на уголь
Вопрос доставки угля в школы и больницы под особым контролем
На приобретение угля для Бишкекской ТЭЦ потратят 1,2 миллиарда сомов
В Ленинском районе Бишкека уголь к зиме получили 1 тысяча 243 малоимущие семьи
Стоимость угля в Кыргызстане продолжает снижаться
Стоимость угля в Кыргызстане продолжает снижаться
Розничные цены на уголь снизились в большинстве регионов Кыргызстана
В Кыргызстане цена на уголь продолжает снижаться
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
О&nbsp;новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и&nbsp;сомнительные биографии О новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и сомнительные биографии
Бизнес
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
18 октября, воскресенье
15:00
Во сколько обойдется уголь в Бишкеке и где его купить (карта) Во сколько обойдется уголь в Бишкеке и где его купить (...
14:00
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
13:24
В Баткенской области новый полномочный представитель правительства
13:00
Финансист из Кыргызстана стал водителем лимузина в США и не жалеет об этом
12:25
Садыру Жапарову предлагают заменить представителей ЦИК по президентской квоте