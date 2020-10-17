И. о. президента советуют издать указ о конфискации незаконно нажитого имущества

Об активном участии в процессах обновления и очищения власти и готовности оказать поддержку антикоррупционной политике государства заявила экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова. Она предложила свою помощь и. о. президента Садыру Жапарову.

По ее словам, очевидно, что эффективность антикоррупционной борьбы государства во многом зависит от деятельного участия в ней институтов гражданского общества, которые должны восприниматься как стратегические партнеры государственных органов в решении социально-политических проблем, формировать повестку дня, предоставлять свои мозги — разрабатывать и продвигать рекомендации, оказывать экспертную помощь.

Для достижения быстрых и эффективных результатов предлагаем начать процесс имущественной люстрации и создать независимую комиссию по проверке деклараций и фактического имущественного положения должностных лиц (включая их родственников), занимающих либо претендующих на политические и специальные государственные должности.

Клара Сооронкулова вместе с коллегами уже подготовила проект положения о комиссии. Предполагается, что комиссия будет осуществлять свою деятельность на общественных началах. Для обеспечения гражданского контроля и предотвращения возможного политического или любого другого влияния на деятельность в ее составе должны быть представители гражданского общества, а для обеспечения достаточного уровня компетентности — представители государственных органов (АКС, ГНС, ГРС и других).

По мнению автора инициативы, комиссия должна иметь достаточно полномочий для полной ревизии деклараций.