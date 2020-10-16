Митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова отменили. Не хотят нарушать режим ЧП

Митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова не состоится из-за угрозы столкновений. Об этом сообщают активисты. По их словам, помимо этого, действует режим чрезвычайного положения.

«Нет никаких организаторов митинга, хотели собраться и проводить достойно президента. Но, понимая, что действует режим ЧП, во время которого такие собрания запрещены, и чтобы избежать столкновений и провокаций, мы решили отказаться от проведения акции», — проинформировали активисты.

Ранее сообщалось, что сегодня планируется мирный митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова в парке Победы.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. И. о. президента становится премьер-министр Садыр Жапаров.