09:53
USD 80.70
EUR 94.46
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова отменили. Не хотят нарушать режим ЧП

Митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова не состоится из-за угрозы столкновений. Об этом сообщают активисты. По их словам, помимо этого, действует режим чрезвычайного положения.

«Нет никаких организаторов митинга, хотели собраться и проводить достойно президента. Но, понимая, что действует режим ЧП, во время которого такие собрания запрещены, и чтобы избежать столкновений и провокаций, мы решили отказаться от проведения акции», — проинформировали активисты.

Ранее сообщалось, что сегодня планируется мирный митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова в парке Победы.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. И. о. президента становится премьер-министр Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169501/
просмотров: 2315
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг на Старой площади закончился. Сторонники премьер-министра расходятся
Садыр Жапаров стал и. о. президента. Как отреагировали его сторонники
Завтра состоится мирный митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова
Митингующие в Бишкеке не хотят расходиться, пока к ним не выйдет Садыр Жапаров
Сторонники Садыра Жапарова прибыли на Старую площадь
Митингующие в Бишкеке захватили технику службы «Тазалык»
Митингующие отправились на Старую площадь Бишкека
Митингующие регулируют движение машин возле гостиницы «Иссык-Куль»
К госрезиденции стянуты дополнительные силы милиции: митингующие не расходятся
Президент Кыргызстана ушел в отставку
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
О&nbsp;новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и&nbsp;сомнительные биографии О новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и сомнительные биографии
Бизнес
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
16 октября, пятница
09:51
Европейский союз принял к сведению отставку Сооронбая Жээнбекова Европейский союз принял к сведению отставку Сооронбая Ж...
09:38
ГУВД: Ночь в Бишкеке прошла без эксцессов
09:33
За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 415 преступлений и правонарушений
09:31
Кыргызстан остается привержен международным обязательствам
09:27
Бишкек готовится ко второй волне COVID-19