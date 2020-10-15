Завтра состоится мирный митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова. Об этом 24.kg сообщают организаторы.

По их данным, акция в его поддержку начнется в 14.00 в парке Победы.

«Все, кто поддерживал, поддерживает Сооронбая Жээнбекова, собираемся на Южных воротах, чтобы достойно проводить и показать нашу поддержку президенту, который до конца стоял за мир, стабильность и за свой народ. Приходите с плакатами, со словами поддержки, фотографиями президента, в футболках, кепках с его именем или просто так», — сообщают организаторы.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства по Конституции становится торага парламента Канат Исаев. Последний отказался исполнять обязанности президента. И. о. главы государства станет премьер-министр Садыр Жапаров.