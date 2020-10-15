Митинги митингами, а обед по расписанию: сторонников премьера покормили

Сбор сторонников премьер-министра Садыра Жапарова в Бишкеке у гостиницы «Иссык-Куль» продолжается. На месте собралось более тысячи человек. Подвоз людей происходит организованно. Часть митингующих, по их словам, привезли из гостиницы «Ак-Кеме», где они проживают.

В ожидании дальнейших действий сторонникам премьер-министра привезли обед — казаны с пловом и бешбармаком. Люди расположились на газонах.

Напомним, что вчера депутаты Жогорку Кенеша повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что решит вопрос отставки президента.

Вечером того же дня, выступая перед своими сторонниками на площади, Садыр Жапаров заявил, что глава государства Сооронбай Жээнбеков пока не собирается уходить в отставку. Переговоры продолжатся сегодня.