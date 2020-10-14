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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 346 преступлений и правонарушений

В Кыргызстане за прошедшие сутки произошло 346 преступлений и правонарушений. Об этом сегодня 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

«На 13 октября в ЕРПП зарегистрировано 196 преступлений и 150 правонарушений. Сотрудниками милиции ведется работа по расследованию всех фактов и обращений граждан», — сообщили в ведомстве.

По его данным, добровольческие отряды дружин сегодня сформированы во всех регионах. Всего на охране общественного порядка задействовано около 10 тысяч дружинников.

Милиция также призывает к соблюдению в Бишкеке требований режима ЧП и комендантского часа и просит с пониманием отнестись к введенным ограничениям и правилам.

Напомним, на территории Бишкека указом президента страны введено чрезвычайное положение на период до 19 октября 2020 года, действует комендантский час с 22.00 до 5.00. Накануне депутаты Жогорку Кенеша утвердили введение режима ЧП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169170/
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