Феликс Кулов заявляет со ссылкой на источники: Темирлана Султанбекова отпустят

Экс-премьер-министр Феликс Кулов написал на своей странице в Facebook, что ему известно из своих достоверных источников: Темирлана Султанбекова отпустят.

По его словам, президент Сооронбай Жээнбеков, узнав о том, что силовики начали задерживать молодых людей, якобы участников массовых беспорядков, имевших место на центральной площади 9 октября, был сильно возмущен и сегодня утром приказал немедленно прекратить преследования и освободить всех задержанных, в их числе есть и Темирлан Султанбеков.

Напомним, Темирлан Султанбеков был задержан после беспорядков в Бишкеке, прошедших 9 октября. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 сроком на два месяца.