Жанар Акаев заявил, что его семье угрожают неизвестные люди

Семье депутата парламента Жанара Акаева угрожают неизвестные люди. Об этом он заявил журналистам.

По словам нардепа, угрозы стали поступать его супруге утром 5 октября.

«Моей супруге с неизвестного аккаунта стали писать неизвестные люди. В сообщениях указывалось, что кто-то знает, где я живу, сколько у меня детей и в какую школу они ходят. Я намерен обратиться в правоохранительные органы», — сказал Жанар Акаев.

В госрезиденции «Ала-Арча» сегодня состоится внеочередное заседание парламента. В повестке дня утверждение режима ЧП в Бишкеке и избрание спикера Жогорку Кенеша.