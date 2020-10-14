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Общество

Бишкекзеленхоз очищает коллекторно-дренажные сети в северной части столицы

Бишкекзеленхоз очищает коллекторно-дренажные сети в северной части города. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, очистительные мероприятия открытых и закрытых коллекторно-дренажных систем проводятся два раза в год.

«Основная работа по очистке производится в жилых кварталах и массивах Первомайского и Свердловского районов», — отметили в муниципалитете.

Основная проблема для рабочего состояния закрытых коллекторно-дренажных сетей — незаконное подключение к ним местных жителей, которые систематически засоряют их, сливая сточные бытовые отходы. Также работу усложняют самовольная установка ограждений на территории, где расположены дренажные сети, и кража крышек, закрывающих колодцы.

В мэрии просят горожан не засорять ирригацию, бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать труд работников городских служб. Связаться с Бишкекзеленхозом можно по WhatsApp: 0709399977.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169111/
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