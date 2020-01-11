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Общество

Бишкекзеленхоз чистит дренажную систему, чтобы избежать подъема грунтовых вод

Бишкекзеленхоз очищает коллекторно-дренажную систему в Первомайском и Свердловском районах столицы для снижения уровня грунтовых вод. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в районах уровень залегания грунтовых вод близок к поверхности земли.

«Здесь находится большая часть новостроек. Их жители выбрасывают в сети мусор, бытовые отходы, одежду. Однажды мы нашли даже старый матрас. Это приводит к застаиванию воды в системе. Кроме того, некоторые горожане, захватившие участки, где находятся сети, просто не пускают сотрудников», — отметили в муниципалитете.

Бишкекзеленхоз обслуживает 80,6 километра коллекторно-дренажной системы.
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