Минфин выделил 10 миллионов сомов на дренаж. В итоге ни денег, ни дренажа

В 2011 году Минфин выделил 9,8 миллиона сомов на строительство дренажного сооружения в Савайском айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области, но сооружение до сих пор не достроено и на баланс не принято. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Савайском айыл окмоту.

По данным аудита Счетной палаты, проведенного в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации по итогам 2016 года, актов о приемке выполненных работ на указанную сумму от ЗАО «КырКазстрой» (подрядчик) в центральном аппарате министерства нет, 9,8 миллиона сомов числятся в дебиторской задолженности с 2014 года.

По информации Минсельхоза, качество работ, произведенных подрядчиком, неудовлетворительное, что вызвало и продолжает вызывать обрушение откосов коллектора, и вопрос принятия данного объекта на баланс не решается, в эксплуатацию его не сдают.

Как рассказал ИА «24.kg» глава Савайского айыл окмоту Мунарбек Сайпидинов, там «ничего не сделано».