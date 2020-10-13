Вопрос по мандату Текебаеву остается открытым: в ЦИК не смогли собрать кворум

Заседание ЦИК не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщила Атыр Абдрахматова на своей странице в Facebook.

Уточняется, что сегодня Центризбирком должен был решить вопрос с передачей вакантного мандата лидеру политической партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву.

Напомним, ранее нардеп Садык Шер-Нияз написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

После того как приговоры судов в отношении Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова отменил Верховный суд и материалы направили на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам, Омурбек Текебаев не имеет статуса осужденного. Он проходит обвиняемым, но до вынесения обвинительного решения суда может быть депутатом.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.