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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Вопрос по мандату Текебаеву остается открытым: в ЦИК не смогли собрать кворум

Заседание ЦИК не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщила Атыр Абдрахматова на своей странице в  Facebook.

Уточняется, что сегодня Центризбирком должен был решить вопрос с передачей вакантного мандата лидеру политической партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву. 

Напомним, ранее нардеп Садык Шер-Нияз написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.  

После того как приговоры судов в отношении  Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова отменил Верховный суд и материалы направили на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам, Омурбек Текебаев не имеет статуса осужденного. Он проходит обвиняемым, но до вынесения обвинительного решения суда может быть депутатом. 

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169053/
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