Правовой тупик. Политиков призывают отказаться от амбиций для сохранения страны

Инициативная группа во главе с экс-президентом страны Розой Отунбаевой выступила с обращением к политическим партиям.

«Страна подошла к опасной черте, за которой может начаться насилие и гражданская война всех против всех. Поэтому хотим напомнить, что сегодняшние необдуманные действия различных сил, которые хотят путем давления, запугиваний и угроз получить власть, завтра будут отвечать перед народом и законом», — говорится в обращении.

Политиков призывают прислушаться к голосу разума, отодвинуть свои амбиции и поставить во главу угла построение свободного, развитого, безопасного Кыргызстана.

Поэтому партиям предлагают готовиться к новым выборам, чтобы прийти к власти на законной основе в результате демократических процедур. При этом их призывают отказаться от попыток сформировать правительство и получить пост премьер-министра.

«Легитимность таких требований без соблюдения норм Конституции и законов страны, без узаконивания таких решений со стороны парламента и президента является нелегитимной. Эта ситуация ведет к столкновениям разных претендентов, дальнейшему росту напряжения и насилия в стране», — подчеркивают гражданские активисты.

При этом отмечается, что нынешнее правительство должно оставаться техническим, а его главой должен стать нейтральный человек, который будет разрешать социально-экономические проблемы, обеспечивать безопасность и порядок для граждан и не заниматься политикой.

Надо признать, что единственными законно избранными органами власти продолжают оставаться шестой созыв Жогорку Кенеша и президент. А первоочередной задачей является обеспечение безопасности и наведение законного порядка на всей территории страны.

«Президент в рамках своих полномочий должен назначить на пост председателя ГКНБ человека, который не связан с криминалом, имеет авторитет среди общественности и готов служить исключительно своей стране, а не разным партиям», — говорится в обращении.

При этом гражданские активисты считают, что проводить выборы наспех, в условиях нестабильности и возможного давления со стороны криминала нежелательно. После того как законный порядок в стране будет наведен, следует назначить и провести выборы в ЖК.

Все политические силы, претендующие на формирование правительства, должны успокоиться и действовать строго в рамках закона. При этом гражданское общество готово проводить переговоры и консультации со всеми политическими силами для достижения консенсуса по всем необходимым вопросам, касающимся выхода страны из кризиса.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.