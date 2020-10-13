Вторая волна коронавируса. Объявлен сбор волонтеров для оказания помощи

В Бишкеке объявлен набор волонтеров для борьбы с COVID-19. Об этом 24.kg сообщили в штабе Союза народных дружин Кыргызстана.

Уточняется, что в связи с приходом второй волны коронавируса в стране дружинники намерены подключиться к работе для оказания помощи медучреждениям. Союз ДНД призывает волонтеров вновь прийти на помощь кыргызстанцам в случае, если возникнет такая необходимость.

Собрание желающих стать волонтерами состоится сегодня в Бишкеке в 18.00 в левом крыле здания Агропрома на пересечении улиц Киевской и Раззакова. Телефоны для справок: 0707050607, 0507998877.

В Кыргызстане за последние сутки, напомним, от коронавируса скончались два человека. Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 92 человека. Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.