Вторая волна COVID-19. При каких симптомах нужна госпитализация

Республиканский штаб опубликовал список симптомов коронавируса, при которых необходима госпитализация.
По его данным, у большинства заразившихся инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно. Примерно в 15 процентах случаев заболевание протекает в тяжелой форме с необходимостью применения кислородной терапии, еще в 5 процентах — состояние больных критическое.
Показания к госпитализации пациентов с диагнозом COVID-19:
- температура тела держится в пределах 38 градусов и выше в течение пяти дней;
- прогрессирующая одышка, кашель;
- увеличение ЧД (частота дыхания) от 30 и выше;
- КТ (компьютерная томография) 50-процентное поражение легких и выше;
- отсутствие эффекта от назначенных лечений и ухудшение состояния;
- возраст старше 50 лет и наличие сопутствующих заболеваний (бронхиальная астма, ХОБЛ, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевание печени, ожирение II-III степени).
Напомним, за весь период в Кыргызстане выявили 49 тысяч 871 случай заражения коронавирусом.