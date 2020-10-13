11:37
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. При каких симптомах нужна госпитализация

Республиканский штаб опубликовал список симптомов коронавируса, при которых необходима госпитализация.

По его данным, у большинства заразившихся инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно. Примерно в 15 процентах случаев заболевание протекает в тяжелой форме с необходимостью применения кислородной терапии, еще в 5 процентах — состояние больных критическое.

Показания к госпитализации пациентов с диагнозом COVID-19:

  • температура тела держится в пределах 38 градусов и выше в течение пяти дней;
  • прогрессирующая одышка, кашель;
  • увеличение ЧД (частота дыхания) от 30 и выше;
  • КТ (компьютерная томография) 50-процентное поражение легких и выше;
  • отсутствие эффекта от назначенных лечений и ухудшение состояния;
  • возраст старше 50 лет и наличие сопутствующих заболеваний (бронхиальная астма, ХОБЛ, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевание печени, ожирение II-III степени).

Напомним, за весь период в Кыргызстане выявили 49 тысяч 871 случай заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169009/
просмотров: 1484
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая волна коронавируса. Объявлен сбор волонтеров для оказания помощи
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
Два человека скончались в Кыргызстане от коронавируса за последние сутки
В КР выявили 343 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 49 871
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели 190 человек
В мире зафиксирована первая смерть повторно заболевшей коронавирусом женщины
Коронавирус живет на поверхностях до 28 дней, утверждают ученые
Видео-контролируемое лечение применяется при ведении пациентов с туберкулезом
Вторая волна COVID-19. Кол-центр 118 возобновит работу на этой неделе
Инфекционная больница в Баткенской области начала принимать пациентов
Популярные новости
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 10&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 10 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Алмазбек Атамбаев задержан за&nbsp;организацию массовых беспорядков Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
13 октября, вторник
11:35
Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву пока не избрали меру пресечения Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву пока не избра...
11:30
Правовой тупик. Политиков призывают отказаться от амбиций для сохранения страны
11:28
Чиновники вновь изучают возможность возобновления учебы в школах
11:01
Вторая волна коронавируса. Объявлен сбор волонтеров для оказания помощи
11:01
Угрожал убийством. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении