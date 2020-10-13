Вторая волна COVID-19. При каких симптомах нужна госпитализация

Республиканский штаб опубликовал список симптомов коронавируса, при которых необходима госпитализация.

По его данным, у большинства заразившихся инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно. Примерно в 15 процентах случаев заболевание протекает в тяжелой форме с необходимостью применения кислородной терапии, еще в 5 процентах — состояние больных критическое.

Показания к госпитализации пациентов с диагнозом COVID-19:

температура тела держится в пределах 38 градусов и выше в течение пяти дней;

прогрессирующая одышка, кашель;

увеличение ЧД (частота дыхания) от 30 и выше;

КТ (компьютерная томография) 50-процентное поражение легких и выше;

отсутствие эффекта от назначенных лечений и ухудшение состояния;

возраст старше 50 лет и наличие сопутствующих заболеваний (бронхиальная астма, ХОБЛ, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевание печени, ожирение II-III степени).

Напомним, за весь период в Кыргызстане выявили 49 тысяч 871 случай заражения коронавирусом.