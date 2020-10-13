Найден военный грузовик, угнанный во время беспорядков в Бишкеке

Военный грузовик Внутренних войск МВД, угнанный в Бишкеке 5 октября во время беспорядков, найден. Информацию об этом на своей странице в соцсети Facebook опубликовал гражданский активист Болот Ибрагимов.

«Только что неравнодушные граждане обнаружили угнанный военный грузовик в поле неподалеку от одного из сел Чуйской области. На данный момент сотрудники правоохранительных органов направляются туда», — написал он.

На фотографиях видно, что транспорт сильно пострадал. После угона его, вероятно, использовали для сельскохозяйственных работ.