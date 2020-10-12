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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Видео-контролируемое лечение применяется при ведении пациентов с туберкулезом

Для минимизации негативного воздействия пандемии COVID-19 на пациентов с туберкулезом Национальный центр фтизиатрии при Минздраве КР принял экстренные меры по обеспечению контролируемого лечения пациентов с туберкулезом в чрезвычайных условиях. Об этом сообщили в организации здравоохранения.

В частности, используется «видео-контролируемое лечение» (интернет, видеотелефонная связь). Медицинский работник, контролирующий лечение, ежедневно по видеосвязи беседует со своим пациентом с туберкулезом, следит, как он принимает препараты.

«Видео-контролируемое лечение позволяет пациентам с туберкулезом, входящим в группу риска по COVID-19, в том числе детям и нетранспортабельным больным минимизировать число посещений медорганизаций в период неблагополучной эпидемиологической ситуации», — отметили в Наццентре.

Инструкция по видео-контролируемому лечению была разработана при поддержке проекта USAID «Вылечить туберкулез».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168896/
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