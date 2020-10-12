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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врача из Нооката, находящуюся в коме, не перевели в Нацгоспиталь

Заместителя главного врача медицинского центра «Барын» Ноокатского района Мукарам Урайимову, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, решили не переводить в Национальный госпиталь в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его данным, медик находится в Ошской межобластной объединенной больнице. «Из столицы выехали специалисты, провели операцию. Сейчас ее состояние относительно стабильное, есть положительная динамика», — отметил чиновник.

Мадамин Каратаев объяснил, что решение не транспортировать принято после осмотра, потому как могли возникнуть осложнения.

Ранее в Минздраве заявляли, что Мукарам Урайимова с первых дней регистрации больных с COVID-19 в Ноокатском районе работала в красной зоне и лечила пациентов, где сама заразилась вирусом. 6 апреля 2020 года была госпитализирована в Ноокатскую территориальную больницу, находилась в отделении ангионеврологии более двух месяцев. Затем проходила лечение в Ошской межобластной объединенной больнице.

Бывший премьер-министр Кубатбек Боронов поручал Министерству здравоохранения изучить возможность доставки врача санитарной авиацией для прохождения дальнейшего лечения в одном из специализированных медучреждений Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168850/
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