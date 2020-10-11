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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Равшан Джеенбеков вызван на допрос в ГКНБ

Бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков вызван в ГКНБ на допрос.

По предварительным данным, у следствия есть вопросы к Джеенбекову в связи с массовыми беспорядками в Бишкеке 6 октября 2020 года.

Напомним, что в ночь на 6 октября из мест лишения свободы были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

Вчера Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворен Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего президента допрошены и отпущены под домашний арест.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168775/
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