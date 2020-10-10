Беспорядки в Бишкеке. Сторонник Атамбаева просит правозащитников помочь ему

Задержанный в рамках уголовного дела сторонник Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков просит правозащитников помочь ему отстоять правду. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Чынара Джакупбекова.

В обращении Султанбекова указывается, что его задержали на 48 часов по решению властей.

«Уважаемые Чолпон Джакупова, Рита Карасартова, Азиза Абдирасулова, Динара Ошурахунова и многие другие! Прошу вас помочь мне отстоять правду, несмотря на несовпадение наших политических взглядов», — написал Темирлан Султанбеков.

Фото Чынары Джакупбековой. Темирлан Султанбеков просит правозащитников помочь ему

По факту массовых беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо, возбуждено уголовное дело. ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Сообщалось также о задержании его сыновей. Однако в МВД уточнили, что они были доставлены в качестве свидетелей, допрошены и отпущены.