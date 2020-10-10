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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Фарид Ниязов заявил, что оснований для его задержания нет

Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова доставили в МВД. Он заявил журналистам, что правовых оснований для его задержания нет.

«Я не знаю, почему меня задержали, ничего пока не предъявили», — сказал Фарид Ниязов.

Он добавил, что не знает, задержали ли Алмазбека Атамбаева, Сапара Исакова или Омурбека Бабанова.

«При мне задержали только Кундуз Жолдубаеву», — отметил Фарид Ниязов.

Напомним, что в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канатбек Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168712/
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