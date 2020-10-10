17:47
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Милиция приступила к работе: гарнизонный развод на площади Ала-Тоо завершился

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел развод-инструктаж с участием всех силовых структур.

По проспекту Чуй проехалась военная техника и спецтранспорт: БТР, военные КамАЗы, бронеавтомобиль и большое количество патрульных машин.

В пресс-службе МВД сказали 24.kg, что теперь правоохранительные органы приступили к своим прямым должностным обязанностям — охране общественного порядка. Их распределили по Бишкеку.

Напомним, сегодня с 20.00 в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения. Усиленные наряды милиции, военных и дружинники будут патрулировать город. Находиться вне дома после восьми вечера запрещено. Запрещены также массовые мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168694/
просмотров: 1137
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке к площади Ала-Тоо продолжает стягиваться военная техника
В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо пройдет развод-инструктаж силовиков
Опубликовано видео, как с площади уводят Омурбека Бабанова и Кадыра Атамбаева
Беспорядки в Бишкеке. Милиция ищет мужчину, стрелявшего на площади Ала-Тоо
В Бишкеке на площади Ала-Тоо неизвестный стрелял в машину
МВД провело инструктаж: милиционеры выехали для обеспечения правопорядка
Курсан Асанов покинул здание МВД
Курсан Асанов о делах, возбужденных на Матраимова, Жээнбекова и Абылгазиева
Курсан Асанов пообещал, что МВД не допустит власти криминала в Кыргызстане
Курсан Асанов: Я подчиняюсь народу и жду решения Жогорку Кенеша
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
10 октября, суббота
17:39
Никто в «Достуке» на нас не давил. Депутаты об утверждении Садыра Жапарова Никто в «Достуке» на нас не давил. Депутаты об утвержде...
17:31
Милиция приступила к работе: гарнизонный развод на площади Ала-Тоо завершился
17:14
Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков
17:13
Опубликовано видео: военная техника едет в Кой-Таш
17:12
Заместителем секретаря Совбеза назначен Жаныбек Капаров. Что о нем известно