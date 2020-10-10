Милиция приступила к работе: гарнизонный развод на площади Ала-Тоо завершился

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел развод-инструктаж с участием всех силовых структур.

По проспекту Чуй проехалась военная техника и спецтранспорт: БТР, военные КамАЗы, бронеавтомобиль и большое количество патрульных машин

В пресс-службе МВД сказали 24.kg, что теперь правоохранительные органы приступили к своим прямым должностным обязанностям — охране общественного порядка. Их распределили по Бишкеку.

Напомним, сегодня с 20.00 в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения. Усиленные наряды милиции, военных и дружинники будут патрулировать город. Находиться вне дома после восьми вечера запрещено. Запрещены также массовые мероприятия.