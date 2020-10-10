Нам не нужен Шариман Шарипович. На митинг Садыра Жапарова привезли транспаранты

Возле Дома правительства в Бишкеке продолжается митинг в поддержку Садыра Жапарова. Митингующих становится все больше. К месту протеста сейчас подвезли новые транспаранты. Часть из них сторонники доделывают уже на месте, используя в качестве молотков разобранную брусчатку.

Среди новых агиток есть транспаранты оскорбительного содержания для остающегося легитимным президента. «Нам не нужен Шариман Шарипович», — написано на нем.

Политический кризис в Кыргызстане продолжается. В Бишкеке шестые сутки проходят митинги. Сторонники Садыра Жапарова, называющего себя главой правительства, требуют от депутатов Жогорку Кенеша утвердить его в должности. Однако парламент несколько дней не может собрать кворум. А вице-спикер Аида Касымалиева сегодня заявила: ранее депутаты верили, что Садыр Жапаров станет человеком, который объединит разные политические силы внутри и вне парламента.

Но события последних нескольких дней продемонстрировали, что значительная часть общества просто откажется его принимать, и вместо объединения всей страны усилятся раскол и разногласия. Она предлагает рассмотреть другую кандидатуру на пост главы кабмина.