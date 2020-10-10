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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В центр стягиваются силовики для гарнизонного развода. Митингующие недовольны

На площадь Ала-Тоо прибывают сотрудники силовых структур. В 16.00 здесь состоится гарнизонный развод.

Сторонники Садыра Жапарова просят военных и силовиков быть на стороне народа и поддержать их лидера. «Не трогайте людей, будьте за нас. Зачем вы вывели военных», — выкрикивает толпа.

Напомним, сегодня с 20.00 в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения. Усиленные наряды милиции, военных и дружинники будут патрулировать город. Находиться вне дома после восьми вечера запрещено. Запрещены также массовые мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168670/
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