Сторонники Садыра Жапарова угрожают редакциям. Требуют прийти на их митинг

Сторонники Садыра Жапарова угрожают редакциям, требуют, чтобы они освещали их митинг.

Sputnik-Кыргызстан сообщил, что к входу в здание пришли около 30 человек. «Сказали, что «дают полчаса», иначе вернутся, устроят в офисе погромы и расправятся с охранником», — отмечается в Telegram-канале редакции.

Kaktus.media также отметил, что собравшиеся на Старой площади сторонники Жапарова стали высказывать претензии, что не все СМИ освещают их митинги. Они заявили, что если медиа не явятся через час, то те сами придут к ним.

Отметим, что накануне дружинники вышли на охрану офисов редакций, поскольку появилась информация, что на СМИ планируются нападения.