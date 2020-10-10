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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Во время беспорядков на площади Ала-Тоо пострадали семь человек

Во время беспорядков на площади Ала-Тоо пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По ее данным, из них двое — один из лидеров партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев и охранник Темира Сариева — госпитализированы в Нацгоспиталь в отделение нейротравмы. Остальные пять получили амбулаторное лечение.

В Минздраве отметили, что изучение полученных травм госпитализированных лиц продолжается.

Напомним, накануне в городе прошли митинги сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова и бывших президента и премьера Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова. На центральной площади Ала-Тоо, куда пришли последние, между оппонентами произошла стычка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168624/
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